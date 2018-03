Goiás empata e tira o São Paulo O Morumbi foi palco, nesta quinta-feira, de mais um fracasso paulista. No dia seguinte à eliminação do Corinthians na Libertadores, o São Paulo deu vexame contra o Goiás, jogou muito mal, apenas empatou por 1 a 1 e deu adeus à Copa do Brasil. O resultado adia o sonho são-paulino de voltar à Copa Libertadores e aumenta a crise no clube. A pressão sobre o presidente Marcelo Portugal Gouvêa vai crescer. Os cardeais o consideram um dos principais culpados pela desclassificação, por não ter contratado um técnico para dirigir o time numa partida tão importante. Sobrou até para o ídolo Kaká, um dos mais hostilizados pelo torcedor. "Acontece, quando a gente não ganha, a torcida cobra mesmo, sabia que seria assim", lamentou o meia. O desastre deve mudar os planos da diretoria e adiantar a contratação de um treinador para o lugar do demitido Oswaldo de Oliveira. O interino Roberto Rojas não pode, de maneira nenhuma, ser crucificado pelo tropeço, mas cometeu erros. Fez, por exemplo, uma substituição sem nenhum propósito. Aos 46 minutos do segundo tempo, pôs Aílton no lugar de Leonardo, quando a fatura já estava liqüidada. A atuação foi fraquíssima e o São Paulo mostrou uma série de defeitos. Embora tenha alguns bons jogadores, o time precisa de pelo menos mais um atacante, se quiser fazer papel honroso no Campeonato Brasileiro - França interessa e pode ser contratado. Reinaldo, que vai para o Paris Saint-Germain no mês que vem, ainda não conseguiu jogar bola em 2003. O bravo e competente Luís Fabiano vem jogando por dois ou três. Mas sozinho não pode salvar a equipe em todos os jogos. O Goiás, que enfrentará o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, começou melhor e abriu o placar com Caíco, de pênalti, aos 16 minutos. A primeira chance do time da casa ocorreu só aos 31. O São Paulo não acertava passes, não conseguia articular nenhuma jogada. Chegou ao empate ainda no primeiro tempo, aos 36, com Luís Fabiano, de cabeça, mas em nenhum momento deu mostras de que se classificaria. Na segunda etapa, o São Paulo fez pressão, mas sem coordenação. Tanto que as melhores chances foram do adversário. Como tinha empatado por 0 a 0 no primeiro jogo, o Goiás tratou de administrar o resultado, pois o fato de ter feito um gol fora de casa lhe dava vantagem no desempate e a vaga na semifinal. Ficha técnica: São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo Moura (Aílton), Jean, Diego Lugano e Fabiano; Adriano, Júlio Baptista (Souza), Ricardinho e Kaká; Reinaldo (Kléber) e Luís Fabiano. Técnico: Roberto Rojas (interino). Goiás: Harlei; Cléber, Fabião, Alexandre (Renato) e Leandro Smith; Josué, Marabá, Caíco (Hernani) e Danilo (Tiago); Araújo e Dimba. Técnico: Candinho. Gols: Caíco (pênalti), aos 16, e Luís Fabiano, aos 36 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Márcio Rezende de Freitas (SC). Cartão amarelo: Diego Lugano, Jean, Fabiano, Harlei, Leandro Smith e Marabá. Local: Morumbi. Tabela da Copa do Brasil