Goiás empata na estréia de Candinho Na estréia do técnico Candinho, que substituiu Nelsinho Baptista, o Goiás conseguiu um resultado importante, ao empatar com o Ituano, por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Novelli Junior, em Itu, pela segunda fase da Copa do Brasil. No segundo jogo, um empate sem gols garante vaga ao time goiano na terceira fase. Ao Ituano resta empatar por dois gols ou mais. Quem vencer, garante a classificação. O jogo de volta vai ser disputado dia 2, quarta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com uma temperatura amena, os times começaram o jogo a todo vapor. O Goiás se deu melhor, ao sair na frente logo aos 10 minutos, quando o atacante Araújo recebeu a bola em velocidade, enganou dois zagueiros com apenas um drible e completou para as redes. O Ituano se recompôs e descobriu que o mapa da mina era o lateral-esquerdo Rondinelli, muito deficiente na marcação. Foi em cima dele que saiu o gol de empate aos 36 minutos. Bruno tocou para o meia Jackson, que cruzou na medida para a cabeçada do baixinho Evandro, em cima da marcação do gigante Fabão. O Ituano quase virou com um chute de Bruno aos 41 minutos, mas o empate parcial foi o resultado mais justo. O segundo tempo foi disputado num ritmo mais lento, com o Ituano não conseguindo tirar proveito da fragilidade da defesa goiana, com Fabão e Renato batendo cabeça. A troca do meia Elson pelo atacante Flavinho também não funcionou, facilitando para o Goiás que ainda teve chance de explorar mais a velocidade nos contra-ataques. Só faltou um pouco de coragem. Antes do jogo, a diretoria do Goiás anunciou a contratação de um novo zagueiro: Alexandre, que desde 2001 estava no Palmeiras. Ano passado ele foi rebaixado no Campeonato Brasileiro com o time paulista e marcou dois gols. Ele será apresentado nesta sexta -feira. Ficha Técnica: Ituano: André Luiz; Bruno, Erivelton, Anderson e Lúcio; Everaldo, Carlinhos, Élson (Flavinho) e Jackson (Tita); Evandro e Didi. Técnico: Ruy Scarpino. Goiás: Harlei; Cléber, Fabão, Renato e Rondineli; Josué, Tiago, Caíco (Auecione) e Danilo; Dimba (Vando) e Araújo. Técnico: Candinho. Gols: Araújo aos 10 e Evandro aos 36 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Djalma J. Beltrami Teixeira (RJ). Cartão amarelo: Tiago, Harlei, Cléber, Erivelton, Everaldo e Carlinhos. Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu.