Goiás encara o São Paulo à espera de um milagre para se livrar da Série B O Goiás precisa de um milagre para escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo é vencer o São Paulo neste domingo, às 17 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 38.ª e última rodada da competição. O segundo, o terceiro e o quarto é torcer para que Vasco, Figueirense e Avaí percam suas partidas.