Goiás enfrenta Palmeiras com 4 desfalques A equipe do Goiás enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira à noite em São Paulo, no jogo de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil, com quatro desfalques. O técnico Celso Roth não poderá contar com Jorge Mutt, Renato e Leandro Smith, todos contundidos, e Rodrigo Tabata, suspenso por ter sido expulso no jogo de ida, em Goiânia. Em compensação, o lateral-direito Gustavo, que não esteve em campo na vitória diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, devido à suspensão automática tem retorno garantido. Para garantir a classificação, o Goiás precisa de uma vitória ou de empate com dois ou mais gols, já que no primeiro confronto houve empate por 1 a 1. O Palmeiras se classifica com uma vitória ou empate sem gols. Um novo 1 a 1, leva a decisão para os pênaltis.