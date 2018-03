Goiás estréia Roth contra o Brasiliense Sob pressão da torcida, o Goiás enfrenta o Brasiliense nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Como houve empate no primeiro jogo, por 2 a 2, quem vencer dessa vez fica com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Depois ter sido eliminado pelo Jataiense na semifinal do Campeonato Goiano, o Goiás terá a estréia do técnico Celso Roth. "Teremos muitas novidades na equipe e acreditamos nas chances de classificação à próxima fase", avisou o novo treinador, que escalou Alex no ataque, ao lado de Aldrovani. No Brasiliense, o técnico Mauro Fernandes mostra cautela. Tanto que o time só terá um atacante, Creedence, e três volantes (Deda, Cleisson e Salvino).