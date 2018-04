Goiás faz alerta para árbitro de Corinthians x Vasco

Novamente a arbitragem ganha destaque na reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o presidente do Goiás, Pedro Ferreira Goulart, disse que o árbitro Sérgio da Silva Carvalho, sorteado para apitar Corinthians x Vasco, possui uma escolinha de futebol com franquia do clube de Parque São Jorge. Veja também: Nelsinho avisa que continua no Corinthians em 2008 A escolinha de Sérgio Carvalho ficaria em Brasília. O árbitro, no entanto, nega as acusações. "Antes de falar, ele precisa provar", conta em entrevista à Rádio Bandeirantes. "Não tenho escolinha nenhuma do Corinthians. Ela pertence a um colega meu, apenas isso." Nesse campeonato, Sérgio Carvalho apitou 19 jogos, sendo que três deles foram do Corinthians. No entanto, o clube de Parque São Jorge não conseguiu nenhuma vitória. As partidas foram contra Figueirense (2 a 2), Vasco (0 a 2) e Internacional (1 a 1). Goiás e Corinthians lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O clube paulista pega o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 no Pacaembu. Já a equipe goiana enfrenta o Atlético Mineiro, no Mineirão, no mesmo horário. A vantagem da equipe paulista sobre o Goiás na classificação é de apenas um ponto.