Goiás faz revanche em São Paulo Após ser derrotado pelo time reserva do Corinthians, no meio da semana pela Copa Sul-Americana, o time do Goiás volta a enfrentar a equipe paulista, neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, decidido a obter uma revanche. O jogo será um confronto direto para definir o líder do Brasileirão e o campeão do primeiro turno. Para que a reabilitação aconteça, o técnico Geninho contará com o retorno do volante Cléber, que cumpriu suspensão automática, e substituirá a Danilo Portugal (suspenso). No ataque, volta a dupla Romerito e Souza. Ambos se recuperaram de contusões no tornozelo, e entram nos lugares de Fábio e Danilo Dias, que atuaram na derrota para o Corinthians no Serra Dourada. "Aquele jogo foi atípico, tivemos boas chances mas não conseguimos marcar", avalia o meia Rodrigo Tabata. "Em São Paulo esperamos ter melhor sorte e manter o ritmo embalado no campeonato", afirmou. A melhor sorte, para muitos jogadores do Goiás, pode significar a ausência de Tevez, suspenso pelo STJD da CBF. O Goiás vem de vitória (por 2 a 0) sobre o Flamengo, e é o vice-líder da competição com 36 pontos ganhos. O time experimentou uma boa reação, na competição, nos últimos oito jogos, quando passou a ser comandado por Geninho, obtendo seis vitórias (Inter, Fortaleza, Atlético-MG, São Paulo, Juventude e Flamengo), uma derrota (Atlético-PR) e um empate (Fluminense).