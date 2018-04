Goiás faz sua estréia internacional O Goiás terá força máxima na partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, na abertura da Copa Sul-Americana. Pela primeira vez, em 61 anos de existência, o clube goiano participa de uma competição internacional. Em boa fase no Campeonato Brasileiro, em que é o 4º colocado, o Goiás quer manter o ritmo também na Sul-Americana. E, de preferência, espera uma boa vitória contra o Atlético-MG para jogar com folga na partida de volta, dia 4 de setembro, em Belo Horizonte.