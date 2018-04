Goiás ganha de virada do Grêmio e vira vice-líder

O Goiás conseguiu uma importante vitória neste domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Ao ganhar de virada do Grêmio, por 2 a 1, o time goiano subiu para a vice-liderança do Brasileirão, após contar também com tropeços de São Paulo e Internacional. Além disso, afastou o rival gremista da disputa pelo título.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A vitória em casa levou o Goiás aos mesmos 45 pontos do São Paulo, que empatou com o Corinthians - tem vantagem nos critérios de desempate. Enquanto isso, o Inter, que ficou no 0 a 0 com o Flamengo, aparece agora em quarto lugar, com 44 pontos. A liderança segue nas mãos do Palmeiras, que ganhou sábado e soma 50 pontos.

Para o Grêmio, a derrota neste domingo, contra um rival direto, foi bastante desanimadora. Se ganhasse do Goiás, o time gaúcho entraria de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas agora, parado nos 39 pontos, terá de se contentar com a disputa por uma vaga na Libertadores de 2010.

Bem armado na defesa, o Grêmio evitou as investidas do adversário e ainda teve forças para armar os contra-ataques. Assim, conseguiu abrir o placar. Aos 17 minutos, em saída rápida do goleiro Victor, Jonas lançou para Souza, que ainda driblou o goleiro Harlei antes de marcar seu 10º gol no Brasileirão.

O Goiás, porém, conseguiu reagir aos 33 minutos, quando o ala Júlio César cruzou com precisão para área. E o meia Léo Lima subiu livre para cabecear: 1 a 1. No segundo tempo, o time goiano se manteve no ataque, pressionando o Grêmio, que perdeu força e não conseguiu mais encaixar os contra-ataques.

Assim, na pressão, o Goiás conseguiu a virada. Aos 35 minutos, o atacante Iarley tentou dar o passe, a bola bateu no adversário e sobrou para o também atacante Felipe, que tinha entrado pouco antes, no lugar de Fernandão. Ele, então, chutou para garantir a vitória goiana, marcando seu 11º gol no Brasileirão.

GOIÁS 2 X 1 GRÊMIO

Goiás - Harlei; Ernando, Walmir Lucas, João Paulo e Júlio César (Amaral); Vítor, Fernando, Everton e Léo Lima (Romerito); Fernandão (Felipe) e Iarley. Técnico: Hélio dos Anjos

Grêmio - Victor; Thiego, Rafael Marques, Réver e Bruno Collaço; Adilson (Lúcio), Fábio Rochemback, Tcheco (Túlio) e Souza; Jonas (Herrera) e Max Lopes. Técnico: Paulo Autuori

Gols - Souza, aos 17, e Léo Lima, aos 33 minutos do primeiro tempo; Felipe, aos 35 minutos do segundo tempo

Árbitro - Heber Roberto Lopes (Fifa/RJ)

Cartões amarelos - Rafael Marques e Réver

Renda - R$ 208.570,00

Público - 12.644 pagantes

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia