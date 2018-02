Goiás ganha do Inter e permanece na elite do Brasileiro

Depois de sobreviver na Série A, escapando da degola numa vitória dramática por 2 a 1 sobre o Internacional, na tarde deste domingo no Serra Dourada (GO), e pagando um prêmio de R$ 1 milhão para os jogadores, o time do Goiás (16.° com 45 pontos) faz planos para montar uma equipe competitiva em 2008. Para isso, pretende contratar o técnico gaúcho Celso Roth, gastar cerca de R$ 16 milhões em contratações, mas vai dispensar um grupo de 12 jogadores do atual elenco. Veja também: Classificação final Os resultados do campeonato Corinthians empata com o Grêmio e é rebaixado para a Série B Segundo fontes na equipe goiana, a lista está pronta e, em princípio, seria anunciada até 10 de janeiro, data estabelecida para a reapresentação dos jogadores. Ocorre, porém, que os novos planos - disputar o campeonato regional, a Copa do Brasil e agora seguir na Série A, mudaram as datas e não os planos. Goiás 2 Harlei, Vitor, André Leone, Luiz Henrique (Rinaldo) e Amaral ; Fábio Bahia , Cléber Goiano, Élson e Paulo Baier , Harison (Danilo Portugal) e Fabiano Oliveira (Ernando) Técnico: Cassius Hartmann Internacional 1 Clemer ; Sidney, Orozco e Marcão; Wellington Monteiro, Jorge Luiz (Rubens Cardoso), Magrão , Fernandão (Adriano) e Guiñazu ; Gil (Roger) e Iarley Técnico: Abel Braga Gols: Orozco aos 13 minutos, e Élson aos 31 minutos do primeiro tempo. Élson, aos 12 minutos do segundo tempo Árbitro: Djalma José Beltrami (Fifa/RJ) Estádio: Serra Dourada Entre os que saem estão os atacantes Fabrício Carvalho e Fabiano "Sereno", e o lateral Chiquinho. Entre os que ficam estão o lateral Vitor, o volante Fábio Bahia, o atacante Wendell, os goleiros e o ala Paulo Baier. Garantir o Goiás na Série A de 2009 animou os jogadores. No final do jogo, o goleiro Harlei desabafou: "Foi sofrido como nunca, mas agora é bola pra frente", disse. Neste domingo, ele completou 500 jogos pelo Goiás e entrou em campo com o número 500 nas costas. Jogo Contra o Internacional, o Goiás começou equilibrando as ações com o adversário, com Paulo Baier aproveitando com perigo as cobranças de falta. Porém, o Inter não se acomodou. Aos 13 minutos, em falta pela esquerda cobrada por Wellington Monteiro, Orozco subiu e marcou 1 a 0 de cabeça. A partir daí, a partida alternou alegria, suspense e desânimo no meio da torcida, sob calor de 35 graus. Fabiano Oliveira acertou o travessão, aos 29 minutos, mas o empate chegou aos 31. Cléber Goiano arrancou com Fabiano, que trocou passes rápidos com Élson. Este entrou livre na área para acertar o canto de Clemer. Na etapa final, Abel Braga se aborreceu com a lentidão do time e trocou Fernandão e Iarlei por Roger e Adriano. Mas quem atacou melhor foi Goiás. Paulo Baier raspou o travessão, aos 7 minutos. O gol da virada teve contornos dramáticos. Aos 9 minutos, Jorge Luiz derrubou Vitor na área. O árbitro marcou penalidade para o Goiás bater, e o goleiro Clemer defendeu a cobrança de Paulo Baier, adiantando-se. O juiz mandou voltar, e Clemer defendeu a segunda cobrança de Paulo Baier, novamente se adiantando de forma irregular. O árbitro mandou a cobrança ser executada de novo. Na terceira tentativa, Elson substituiu o companheiro e marcou, acertando o canto esquerdo de Clemer. O placar de 2 a 1 salvou o Goiás de uma de suas piores temporadas em 34 anos de disputas do Campeonato Brasileiro, graças também ao empate do Corinthians diante do Grêmio em 1 a 1, que rebaixou o time paulista.