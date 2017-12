Goiás ganha e complica o Vasco: 3 a 2 O Goiás soube tirar proveito do clima seco e quente do cerrado para se impor e vencer o Vasco, por 3 a 2, neste domingo à tarde. Com este resultado, o Goiás se mantém na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos ganhos, e garante uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005. A derrota complica o Vasco que tem 50 pontos ganhos e se aproxima da zona de rebaixamento. No primeiro tempo, o calor e o horário de verão reduziram o ritmo de jogo e o fôlego dos jogadores, embora as duas equipes tentassem impor o ritmo para equilibrar as ações ofensivas. Aos 6 minutos, Rodrigo Tabata aproveitou bem um cruzamento de Alex, chutou no canto e Cássio defendeu. O gol começou a ser desenhado aos 38 minutos, no chute bem colocado de Alex Dias que Cássio mandou para fora. No escanteio, cobrado por Jadílson, o zagueiro André Dias subiu mais que a zaga vascaína para fazer de cabeça 1 a 0. O time do Vasco, que começou jogando em velocidade, foi obrigado a reduzir o ritmo para impedir o desgaste excessivo. Mesmo assim, teve boas chances de marcar aos 6 minutos, com Ygor, e aos 35 minutos com Tiago. Empatou, aos 47 minutos, no chute forte de Petkovic que desviou no atacante Marco Brito e entrou. No segundo tempo, o Goiás sofreu uma mudança vital. Celso Roth trocou o zagueiro Cléber pelo meia Jorge Mutt e o alviverde ficou ofensivo. Em jogadas de velocidade, pressionando o Vasco e investindo na posse de bola obrigou o time carioca a acuar. A audácia resultou em gols. Aos 28 minutos Leandro foi favorecido pela troca de passes entre Rodrigo Tabata e Alex Dias para bater no canto direito de Cássio e marcar 2 a 1. O atacante Leandro voltou a marcar, aos 33 minutos e ampliar para 3 a 1 ao invadir a área, superar dois marcadores e, depois de esperar a saída do goleiro o encobriu. "Sem dúvida este foi um dos gols mais bonitos de minha carreira", disse o jogador após o jogo. O Vasco ainda tentou uma reação antes do apito final. Aos 46 minutos, Petkovic entrou na área do Goiás, levou o marcador e bateu no canto para descontar: 3 a 2. "Não adiantava para nós forçar e jogar atrás", afirmou o técnico Joel Santana. "O Goiás é um adversário difícil, tem um toque de bola veloz, um ataque perigoso; então decidimos atacar porque nós precisamos de vitória para dar estabilidade aos jogadores, precisamos de melhor sorte", disse ele. Próximos jogos: Agora o Goiás volta a jogar no próximo domingo contra o Paraná, no Pinheirão; Já o Vasco da Gama recebe o Juventude também no domingo, em São Januário.