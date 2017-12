Goiás: Geninho desconhece ?mala preta? O técnico Geninho, do Goiás, disse nesta terça-feira que desconhece a oferta de uma ?mala preta? do Internacional, onde se pagaria uma premiação para cada gol marcado pelos jogadores do Goiás na partida contra o Corinthians, no domingo, o que aumentaria as chances dos gaúchos na luta pelo título do Brasileirão. Geninho, porém, também admitiu que no futebol brasileiro a prática existe. ?Todo mundo nega, mas todo mundo faz?, disse o treinador. ?Nada sei sobre a tal mala branca ou mala preta no Goiás?, afirmou Geninho, que renovou, nesta terça, seu contrato com o time goiano para a temporada de 2006. ?Mas, com certeza, essas histórias de malas existem e não são uma novidade?, afirmou, antes do treino no CT da Serrinha. Geninho revelou que essas histórias de ?mala? são normais e que não o impressionam. ?Com certeza, o Corinthians já deu para quem foi jogar contra o Inter?, contou. O treinador explicou que as tais ?malas?, quando surgem, vão para os jogadores. ?Não passam pela comissão técnica, nem pela administração?, afirmou. Embora esteja entre os cinco melhores técnicos da atualidade, o técnico acha difícil para uma equipe golear o Corinthians por seis gols. Ainda mais porque ele tem desfalques importantes na equipe, cujas substituições serão definidas somente no final da semana.