Goiás goleia a Ponte com dois de Dodô O Goiás mostrou neste sábado que está briga por pelo menos uma vaga na Copa Libertadores do ano que venceu. Goleou a Ponte Preta por 4 a 1, no Serra Dourada, conseguindo chegar aos 50 pontos ganhos, ficando a apenas um do líder Internacional, que joga neste domingo. E brilhou a estrela de Dodô, que fez dois gols. No jogo e no primeiro tempo, a Ponte Preta se mostrou bem postada, tentando vencer com bom toque de bola, armando ataques velozes pelas laterais. Porém, desperdiçou três boas chances: aos 10 minutos com Élson, aos 13 minutos com Tico e aos 43 minutos com Danilo. Já o Goiás pressionou mais, embora errando passes e fracassando nos melhores lances aos 19 minutos, com André Dias, e aos 35 minutos com Roni. O time da casa só derrubou a retranca da Ponte aos 44 minutos. Em jogada individual com chute fora da área, o atacante Souza acertou a trave de Lauro. Paulo Baier aproveitou o rebote e a falha de Rissut para empurrar a bola para o fundo das redes: 1 a 0. As melhores emoções ficaram para a etapa final. A Ponte Preta reuniu força para ameaçar o adversário e sair em busca do empate. Aos 18 minutos, Élson envolveu a zaga do Goiás pela esquerda e lançou para Tico, que bateu cruzado no canto direito de Harlei para marcar o gol. A alegria campineira durou pouco tempo. Souza desempatou para os goianos aos 23 minutos, com seu 12.º gol na competição. Depois, Dodô entrou em campo e fez 3 a 1 aos 30 minutos, após receber passe de calcanhar de Paulo Baier e acertar o canto esquerdo de Lauro. Para complicar a vida da Ponte, Dodô ampliou aos 47 minutos e garantiu a goleada de sua equipe. ?Estou voando baixo?, avisou o atacante. Na próxima rodada, terça-feira às 20h30min, a Ponte Preta recebe o Juventude (RS). Já o Goiás enfrenta o Coritiba.