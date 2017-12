Goiás goleia e Dimba iguala recorde Após uma partida truncada mas repleta de emoções, o Goiás obteve sua sexta vitória consecutiva ao golear o Atlético-PR por 4 a 1, gols de Grafite, Dimba (2) e Araújo, com Fabão (contra) descontando para o time paranaense. Com este resultado, o Goiás assume a 7ª posição do campeonato Brasileiro (62 pontos), e entra na briga pela última das cinco vagas da Taça Libertadores. No jogo, o centroavante Dimba igualou a marca de Edmundo, com 29 gols em 1997, e lidera a artilharia. No primeiro tempo, os três zagueiros e os quatro homens de meio-campo escalados por Mário Sérgio bloquearam o ataque do Goiás e o Atlético ameaçou se impor no jogo. Mas perdeu boas chances, aos 5 minutos e aos 10 minutos nas subidas de Fernando e Alex Mineiro. O Goiás furou o bloqueio. Aos 34 minutos, Grafite bateu rasteiro e cruzado e abriu o placar após aproveitar rebote na cobrança de falta de Fabão. O matador Dimba, aos 41 minutos, ampliou para 2x0 e, antes que o juiz apitasse o fim da primeira etapa, Araújo arrancou com velocidade para servir a Dimba que fez 3x0 batendo por cobertura aos 46 minutos. "Entramos no jogo com vontade de ganhar", disse Dimba no intervalo; "Pela maneira que começamos o jogo não poderia ter sido assim", justificou o goleiro Diego. No segundo tempo, o Atlético se fechou ainda mais. Com receio de sair para o jogo e ressentindo os desfalques, se limitou a armar jogadas esporádicas de ataque. Acabou diminuindo para 3x1 aos 26 minutos, quando o zagueiro do Goiás, Fabão, sob pressão de Rogério Correa, encobriu Rodrigo Calaça e marcou contra. Mas Araújo reagiu, passou entre o zagueiro e o goleiro e fez 4x1, aos 37 minutos. "A definição é simples, houve a sorte de um time que está passando por um momento bom e a falta de sorte de um time que não está passando por um momento bom", disse Mário Sérgio, que no primeiro turno perdeu com o São Caetano (2x1) e o emprego, no Serra Dourada e hoje assistiu o jogo da tribuna. Agora o Goiás enfrenta o Corinthians, domingo às 18 horas no Pacaembu. E o Atlético-PR joga com o São Paulo, às 16 horas de domingo, na Arena da Baixada.