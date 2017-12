Goiás goleia e fica perto da vaga O Goiás venceu o Atlético-PR por 4 a 2, de virada, neste domingo, no Serra Dourada, e deu mais um passo para garantir vaga na Copa Libertadores de 2006. Os goianos permaneceram no quarto lugar, mas foram a 67 pontos e mantiveram a vantagem de seis para o Palmeiras. Os paranaenses ficaram com 54, ainda na briga pela classificação para a Copa Sul-Americana. No primeiro tempo, as duas equipes optaram por um jogo aberto, veloz e emocionante, que se traduziu numa chuva de gols. Imprimindo maior velocidade, o Atlético-PR criou as melhores chances de marcar e o atacante Lima abriu o placar aos 15 minutos, ao invadir a área para driblar três zagueiros e o goleiro antes de escolher o canto para chutar. Quatro minutos depois, Rodrigo Tabata empatou após uma linha de passes na área paranaense, mas o Furacão reagiu e marcou novamente com Finazzi, os 24 minutos. Em desvantagem, o Goiás se mostrou mais determinado a vencer e acabou virando numa reação que veio da defesa. Aos 31 minutos, Júlio Santos aproveitou cobrança de escanteio para empatar de cabeça. Dois minutos depois, o ala Paulo Baier virou após triangulação com Roni e Rodrigo Tabata. No segundo tempo, o jogo continuou em ritmo alucinante. O Goiás ampliou logo aos 4 minutos, quando Souza aproveitou cruzamento de Roni. O Atlético-PR não demorou para reagir. Lima perdeu excelente chance de marcar aos 14 minutos. Três minutos depois, Harlei mandou para fora o chute forte de Marcão em cobrança de falta. A partir daí o Goiás perdeu a pressa, valorizou a posse de bola e a vitória reanimou o sonho goiano de superar Fluminense e Internacional-RS na vice-liderança do Brasileirão e carimbar seu passaporte para a América.