Goiás goleia o Paysandu por 4 a 1 O Goiás goleou o Paysandu por 4 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com isso, o time goiano chega aos 47 pontos no Campeonato Brasileiro e deixa os paraenses na lanterna, com apenas 23 pontos. Para se manter entre os líderes do Brasileiro, o Goiás foi ao ataque desde o começo do jogo. E marcou seu primeiro gol aos 15 minutos. No cruzamento de Rodrigo Tabata, o atacante Roni acertou a cabeçada e fez 1 a 0. Aos 33 minutos, o Goiás fez mais um. Em novo lançamento de Rodrigo Tabata, o atacante Souza chutou forte e fez 2 a 0. No segundo tempo, o Goiás voltou pressionando e logo fez outro. Aos 9 minutos, Souza marcou de cabeça e chegou aos 11 gols no campeonato. O Paysandu conseguiu reagir aos 27 minutos, quando Rodrigo fez o gol em jogada de Balão. Mas o time paraense não teve forças para buscar o empate. E, já aos 44, o Goiás ainda marcou mais um, com Jorge Mutt aproveitando lançamento de Roni.