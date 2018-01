Goiás humilha Flu no Serra Dourada: 6 a 1 O Goiás humilhou o Fluminense, neste domingo à tarde, ao golear o time carioca por 6 a 1, no estádio Serra Dourada, em jogo válido pela 36 rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Grafite (2), Gil Baiano, Fabão e Araújo (2) enquanto Romário, de pênalti, descontou para o time carioca. Embora acusasse temor pela presença de Romário na equipe adversária, o time do Goiás surpreendeu ao jogar avançado e com ousadia no ataque. "Não adianta marcar só o Romário e abrir espaços para os outros", avaliou o zagueiro Fabão, justificando o esquema 4-3-3 do alviverde, que entrou em campo como favorito absoluto. O que ninguém esperava era um massacre ainda no primeiro tempo. Logo aos 25 segundos, o atacante Grafite abriu o placar após tocar no canto esquerdo de Fernando Henrique. Robinho, do Santos, fez o gol mais rápido (12s). A fragilidade do Flu se fez notória até mesmo quando o Goiás perdeu um jogador, com a expulsão do zagueiro Renato. Grafite, as 26 minutos, tomou a bola de Sidney, bateu de longa distância e fez 2 a 0. Gil Baiano ampliou aos 36 minutos e o zagueiro Fabão fez 4 a 0, em cobrança de falta. O time carioca perdeu excelentes chances, aos 6 minutos, quando Zada acertou a trave de Rodrigo Calaça. E com Joãozinho, cobrando falta. Não fez mais porque o time apareceu apagado e entregue à derrota ao longo da partida. No segundo tempo, o Goiás trocou a pressão pelo toque de bola. Romário apareceu aos 15 minutos, cobrando pênalti sofrido por Joãozinho. Mas Araújo, após excelente enfiada de bola de Marabá, ampliou para 5 a 1, aos 21 minutos. O goleiro defendeu a cobrança de pênalti cobrado por Araújo, aos 37 minutos. Mas não pode impedir a humilhação de sua equipe quando o ponteiro-esquerdo voltou ao ataque, em grande estilo, aos 37 minutos e fez 6 a 1 num golaço. Agora o Goiás enfrentará o São Paulo, domingo, no Serra Dourada, e o Fluminense vai jogar com o Guarani, sábado no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.