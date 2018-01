Goiás humilha o Juventude: 7 a 0 Jogando bem e atacando em velocidade, o ex-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Goiás, goleou o Juventude(RS) por 7 a 0 em sua primeira vitória no torneio. Um resultado que levou o técnico Candinho, ameaçado de demissão, a respirar aliviado. Na maior goleada do campeonato, os gols da partida, disputada neste domingo no Estádio Serra Dourada, foram marcados por Danilo (2), Dimba (2), Caíco, Michel e Wando. "A tribulação da nossa equipe chegou ao fim", acredita o centroavante Dimba. Sem dar espaços, atacando pela direita enquanto a ala esquerda avançava para marcar, o Goiás não deixou o Juventude respirar. Foi assim que, com um minuto de jogo Danilo fez 1 a 0, após cobrança de escanteio, num dos gols mais rápidos do Brasileiro. Dimba, aos 18 minutos, de cabeça, fez 2 a 0 após aproveitar jogada do lateral Michel. O mesmo Michel, em excelente partida, tabelou com o meia Caíco que lançou para Dimba, aos 20 minutos, ampliar para 3a 0. Era dia do Goiás. Aos 25 minutos, Evandro tocou com a mão na bola. Pênalti, que Caíco converteu em 4 a 0. Aos 39 minutos, Danilo fez 5 a 0, abrindo espaços na assustada zaga do Juventude. "De maneira alguma esperávamos este resultado", disse Rodrigo Pontes, no intervalo. "O primeiro gol abateu a nossa equipe", comentou. No segundo tempo, com a entrada de Rafael no ataque, o Juventude arriscou atacar. Mas a equipe estava nervosa. Rafael, por exemplo, perdeu um pênalti, aos 11 minutos, após Fabão derrubar o atacante Michel na grande área. "Sabíamos que enfrentaríamos um time bom e forte", disse Cristovão Borges. "Mas o resultado foi uma surpresa." Michel, que ao lado com Dimba foi o melhor jogador em campo, fez 6 a 0, aos 16 minutos, chutando forte no canto de Maurício. A goleada foi fechada aos 35 minutos, quando Dimba serviu o ponteiro Wando para fazer 7a 0. Melhor para Candinho, que vinha de dois empates (Paysandu e Grêmio) e três derrotas (Vasco, Paraná e Cruzeiro). "Deixamos de conquistar pontos valiosos", disse ele ao final do jogo. "Mas para nós o Campeonato começou agora." Ficha Técnica: Goiás: Harlei; Michel, Fabão, Alexandre e Leandro Smith (Marcinho); Marabá, Tiago, Caíco e Danilo; Dimba (Giuseppe) e Araújo (Wando). Técnico: Candinho. Juventude: Maurício; Mineiro, Renato, Filipe Alvim e Dante (Camazola); Evandro, Rodrigo Pontes, Dionattan e Marcelo (Rafael); Michel e João Paulo. Técnico: Cristóvão Borges. Gols: Danilo a 1 minuto, Dimba aos 18 minutos e aos 20 minutos, Caíco, aos 25 minutos e Danilo aos 39 minutos do primeiro tempo; Michel aos 20 e Wando aos 35 minutos do segundo tempo. Árbitro: Jamir Carlos Garcez (DF). Cartão amarelo: Tande, Michel e Marcinho. Renda: R$ 40.510,00. Público: 4.681 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada (GO).