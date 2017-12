Goiás joga bem e vence o Figueirense O Goiás voltou a jogar bem, reagiu e fazendo uma partida equilibrada bateu o Figueirense, por 1 x 0 em partida disputada no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O gol da vitória foi marcado por Rodrigo Tabata, cobrando pênalti na etapa inicial. Com este resultado, o time goiano assumiu a 3ª posição do campeonato Brasileiro, com 13 pontos ganhos e saldo de seis gols. No jogo, e no primeiro tempo, o Goiás esbarrou na forte marcação do Figueirense. Não fez boas jogadas de ataque, apesar das boas subidas de Gustavo, que voltou a jogar na função de ala, e ainda perdeu boa chance de assumir a liderança da competição por saldo de gols. Aos 5 minutos, Rodrigo Tabata perdeu a melhor chance, de abrir o placar ao não dominar a bola cruzada sob medida por Gustavo. O Figueirense, em contra-ataque, respondeu aos 12 minutos com Sérgio Manoel cobrando falta e carimbando a trave direita de Harlei. O problema do time catarinense é que envolveu o adversário, não deixou espaço para o Goiás, que ficou nervoso ao ponto de Cléber acertar uma cotovelada em Cléber e ser expulso. Mas errou muitos passes e fez raras jogadas de ataque. No segundo tempo, o Goiás voltou melhor organizado e mais agressivo. Aos 3 minutos, Edson Bastos derrubou Josué. Pênalti que Alex Dias bateu e o goleiro Edson Bastos defendeu. Mesmo com 10 homens em campo, e um pênalti desperdiçado, o Goiás se manteve veloz e pressionando com Alex Dias, Rodrigo Tabata, Josué e Jadilson. Acertou duas bolas na trave e ganhou um segundo pênalti, aos 23 minutos: Paulo Baier bateu no canto direito e fez 1x0. Aos 37 minutos, e dominando amplamente a partida, o Goiás tentou ampliar. Douglas bateu cruzado mas pra fora e perdeu a chance do segundo gol na descida veloz de Rodrigo Tabata com Paulo Baier. Próximos jogos: Agora o Goiás enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hulse, em Criciúma no próximo domingo às 16 horas; O Figueirense tenta se reabilitar das duas derrotas seguidas enfrentando o São Caetano, às 16 horas no Orlando Scarpelli, em Criciúma.