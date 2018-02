Goiás joga completo contra o Inter Vice-líder do Brasileiro com 60 pontos, o Goiás terá a volta de três jogadores diante do Internacional, nesta terça-feira, às 20h30, no Serra Dourada: Paulo Baier, Rodrigo Tabata e André Dias, que não atuaram contra o Brasiliense. Com dores musculares, o lateral Paulo Baier e o meia Rodrigo Tabata foram substituídos por Cléber e Danilo Portugal no último jogo. Mas os dois foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do técnico Geninho. Já o zagueiro André Dias, que estava suspenso por causa do terceiro cartão amarelo, volta no lugar de Rafael Dias.