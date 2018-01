Goiás joga improvisado contra o Vasco Jogando com dois laterais improvisados, embora preparado para enfrentar a pressão da torcida adversária, o time do Goiás quer acabar com um tabu, na partida deste domingo às 16 horas, contra o Vasco. É que desde 1973, quando disputou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, o Goiás não venceu o Vasco em São Januário. "Nós vamos quebrar este tabu vencendo no alçapão", acredita o atacante Araújo. "A vitória é o presente que vamos dar ao clube que neste jogo está fazendo 60 anos de idade." O técnico Candinho tem razões menores para festejar: "Neste jogo sou obrigado a improvisar", disse ele, ao apontar que além de "200 pessoas pressionado atrás do gol", em São Januário terá de ajustar o time, nas laterais, com jogadores de meio-campo. "O jogo é difícil, faltam ritmo e dois laterais natos para o Goiás."