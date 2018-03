Goiás joga no ataque contra o líder Sem o volante Josué, que extraiu dois dentes, mas contando com um meio-de-campo competitivo formado com Marabá, Tiago, Caíco e Danilo, o time do Goiás que neste domingo, às 16 horas, enfrenta o líder Internacional, no Beira Rio em Porto Alegre, entra em campo com uma formação ofensiva. O objetivo é furar uma das defesas mais fechadas do campeonato, que em seis jogos sofreu apenas 4 gols, enquanto a defesa do Goiás é a segunda pior da competição: 16 gols em 6 jogos. Só perde para a zaga do Paysandu (17 gols) "Já ocupamos a lanterna, vivemos dias difíceis mas nossa equipe está em ascensão no Campeonato", acredita o goleiro Harlei. Comandado por Candinho, e após três derrotas e dois empates na competição, o Goiás saltou da 24ª para 21ª posição ao somar cinco pontos com uma surpreendente goleada sobre o Juventude(RS) por 7x0, domingo passado. A equipe também está motivada após vencer de virada o Botafogo (3x2), em Caio Martins, no 1º de Maio, e se classificar para as quartas-de-final da Copa do Brasil. Além do meio-campo já definido, Candinho que começa a ver os resultados de seu trabalho - pegou a equipe desmontada e desmotivada há um mês - tem dúvidas na lateral esquerda. Marcinho (ex-Marília) poderá substituir a Leandro Smith. Mais por opção tática que técnica, já que pretende atacar pelas alas.