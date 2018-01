Goiás joga no ataque contra o São Paulo Com a pretensão de ignorar dados estatísticos e armado com três atacantes afinados, o Goiás deverá se mostrar uma equipe ofensiva no jogo contra o São Paulo, neste sábado às 16 horas no estádio Serra Dourada. Desde 1973, o Goiás empatou 11 e venceu apenas uma vez no confronto de 21 jogos entre as duas equipes. Além da força do seu ataque, o Goiás conta com o retrospecto do returno onde começou na lanterna e agora ocupa a 14ª posição com 47 pontos ganhos. Para esse jogo, o técnico Cuca não terá Gustavo (contusão), Renato e Leandro Smith (suspensos), substituídos por Cléber e João Paulo, na zaga, e Esquerdinha, na lateral-esquerda. O volante Marabá retorna à equipe assim como o centroavante Dimba, que cumpriu suspensão automática. Vice-artilheiro, com 22 gols, ele jogará ao lado da dupla Grafite e Araújo, autora de quatro dos seis gols da última partida, na goleada sobre o Fluminense (6x1), domingo passado. "Desta vez não haverá o confronto dos artilheiros", lamenta Dimba, que esperava enfrentar Luís Fabiano (23 gols) nesta partida. Já o técnico Cuca acredita que a ausência do são-paulino, que está suspenso, não tornará as coisas mais fáceis para sua equipe. "O São Paulo não costuma ressentir a ausência do Luís Fabiano", avisa Cuca. "Nos oito jogos em que ele não atuou neste campeonato, o São Paulo ganhou sete e empatou uma partida", diz. Mesmo assim, ele revela que formará a defesa com três zagueiros e o meio-campo com três volantes embora acredite que sua equipe está motivada e determinada a buscar a vitória: "Jogando em casa nós temos a obrigação de buscar o resultado", avaliou.