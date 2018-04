Goiás joga para buscar reabilitação Buscando a reabilitação no Brasileiro, o Goiás enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada. As duas equipes estão com o mesmo número de pontos (52), mas os goianos levam vantagem no saldo de gols, ocupando assim a 5ª colocação. Mas o Goiás vem de derrota na rodada passada, com o 1 a 0 para o Corinthians, em São Paulo. Por isso, o técnico Celso Roth estuda mudanças no time. A principal dúvida é se Paulo Baier volta à lateral-direita, depois de se recuperar de contusão, ou se Gustavo será mantido entre os titulares.