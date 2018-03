Goiás luta para deixar a lanterna O Goiás enfrenta o Criciúma neste domingo às 16 horas, no estádio Serra Dourada, na esperança de escapar da lanterna do Campeonato Brasileiro. Com apenas seis pontos ganhos, estacionado na 24ª posição e administrando crises internas e de resultados, o técnico Candinho, mesmo assim, escalou uma equipe ofensiva. O time de Goiânia ficou abalado com a derrota em casa para o Cruzeiro, por 3 a 2, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. "Perdemos e ficamos perplexos", revelou o atacante Dimba. "Erramos muito em campo, o que tornou as coisas mais difíceis", explicou o volante Marabá. Mesmo assim, o Goiás espera superar a derrota neste domingo. "Nós estamos em busca da reação", avisou o atacante Araújo. "Nós vamos reagir na competição", prometeu Candinho.