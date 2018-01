Goiás luta para deixar a rabeira Freqüentar os últimos lugares, ter a pior defesa e o goleiro mais vazado não são novidades no Goiás que já foi rebaixado para Série B em 1993 e em 1998. O que há de novo é que o Goiás, que ainda não venceu na competição, este ano, quer levantar a cabeça: "Há um esforço enorme para que a equipe encontre o seu rumo, vença jogos e se posicione bem no Campeonato Brasileiro", avalia o técnico Candinho, que pretende voltar a jogar com três volantes na partida de domingo, às 18 horas contra o Cruzeiro, no Mineirão em Belo Horizonte. A equipe conta com o retorno do volante Marabá e do zagueiro Renato, que cumpriram suspensão automática. Mas o lateral Michel (ex-Santos), não poderá estrear porque seus papéis não foram liberados pela CBF. A zaga do Goiás, que sofreu 12 gols até agora, virou dor-de-cabeça para Candinho. E o time, que sofreu duas derrotas e dois empates em quatro rodadas, e ocupa a 23ª posição no Campeonato (penúltimo na tabela de classificação), com dois pontos ganhos. A vitória, dizem os jogadores, vai dar um pouco mais de sossego. Tira o time da zona de rebaixamento e ainda diminui a pressão da torcida, e de setores da imprensa goiana, que no mês passado levaram Nelsinho Batista a trocar o Goiás pelo Flamengo. A equipe deve jogar com Harlei, Gaúcho, Fabão, Alexandre e Marcinho; Josué, Marabá, Caíco e Danilo; Dimba e Araújo. Técnico: Candinho.