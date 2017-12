Goiás luta para manter o sonho Restando seis rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Goiás sabe que ficou difícil chegar ao título. Com 61 pontos ? 10 a menos que o líder Corinthians ?, a ordem agora é conquistar uma das vagas à Copa Libertadores da América do ano que vem. E o primeiro desafio dos seis jogos que restam é o lanterna Atlético-MG, neste domingo, às 18h10, no Mineirão. "Nós temos de ganhar pelo menos quatro jogos", disse o técnico Geninho. "Com 73 pontos, estamos na Libertadores sem depender de ninguém". Mas, se quiser chegar ao torneio continental, o Goiás vai precisar melhorar seu desempenho. Nos últimos três jogos, o time goiano conquistou apenas um ponto. E foram duas derrotas no seu estádio ? contra Internacional e Fluminense. Após a derrota para os cariocas, por 2 a 1, na última rodada, os jogadores do Goiás tiveram uma reunião com o presidente do clube, Raimundo Queiroz, na última quinta-feira. E depois de 30 minutos de conversa, os atletas saíram mais animados. "Nós esperávamos uma bronca pelas derrotas, mas recebemos uma injeção de ânimo e confiança", disse Paulo Baier, que não enfrenta o Atlético-MG por estar suspenso. Outro que está fora do jogo é o lateral-esquerdo Jadilson, também suspenso. Luciano Almeida será seu substituto.