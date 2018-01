Goiás luta para sair da lanterna O Goiás terá força máxima para tentar sair da lanterna do Campeonato Brasileiro neste domingo, no jogo contra o Juventude, a partir das 16 horas, no estádio Serra Dourada. Segundo o técnico Candinho, ele finalmente poderá escalar a equipe que considera ideal. "É como se o campeonato começasse agora", disse Candinho, que, pela primeira vez na competição, escala uma equipe sem improvisações na defesa. "Nós queremos alcançar a primeira vitória", afirmou o volante Marabá, lembrando que o Goiás somou apenas dois pontos até agora. "Vamos buscar o melhor resultado", prometeu o atacante Dimba, que já marcou 4 gols em 5 jogos. Candinho montou o time, após uma semana de preparativos, para jogar no ataque. E promoveu duas mudanças entre os titulares. O lateral-direito Michel (ex-Santos) estréia na equipe e o volante Caíco substitui Josué.