Goiás luta para se manter no G-4 do Brasileirão O Goiás terá uma missão complicada para se manter no G-4, o grupo dos quatro melhores do Brasileirão. Neste domingo, o time goiano recebe o Grêmio a partir das 16 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, em jogo válido pela 26ª rodada do campeonato.