Goiás mantém aproveitamento 100% na Libertadores O Goiás derrotou o Newell?s Old Boys por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Assim, com a terceira vitória em três jogos disputados, o time brasileiro mantém o aproveitamento 100% na Copa Libertadores. Com 9 pontos, o Goiás lidera o grupo 3 do torneio e já está bem perto da classificação para as oitavas-de-final. Os outros times da chave, Newell?s Old Boys (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Unión Española (Chile), estão com 3 pontos. "Precisamos conquistar pelo menos mais dois pontos para garantir a nossa classificação à próxima fase", afirmou o técnico Geninho. O próximo jogo do Goiás na Libertadores será justamente contra o Newell´s Old Boys, no dia 22 de março, na Argentina. Jogando em casa, nesta quarta-feira à noite, o Goiás logo abriu vantagem, com dois gols seguidos de Wellinton. O primeiro saiu aos 17 minutos, quando ele bateu por cobertura. Depois, aos 18, o atacante chutou entre as pernas do goleiro Justo Villar. No segundo tempo, o Newell´s tentou uma reação, mas o Goiás controlou bem a partida. Aí, já aos 34 minutos, saiu o terceiro gol. O zagueiro Aguirre tirou a bola com a mão e foi expulso. Na cobrança do pênalti, Romerito fez 3 a 0.