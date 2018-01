Goiás mantém sistema ofensivo em Campinas O Goiás vai enfrentrar a Ponte Preta às 21h30 desta quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com a sua formação de ataque mais ofensiva. O técnico Cuca confirmou a escalação de Grafite, Dimba e Araújo, autores de 41 dos 60 gols da equipe na competição. O Goiás faz dois jogos contra times de Campinas na mesma semana. Depois da Ponte nesta quarta-feira, enfrenta o Guarani, no domingo. Renato volta à zaga, Cléber e Leandro Smith retornam às laterais nos lugares de Gustavo (contusão) e Esquerdinha (suspensão), e Marabá será mantido no meio campo. Com as mudanças, o time jogará com dois zagueiros, três volantes e trës atacantes. "Nós vamos a Campinas tentar vencer o jogo", diz Araújo, autor de 10 gols na competição, e que assim como Dimba e Grafite, vive a expectativa de transferência para outra equipe. Cuca prevêë um jogo difícil. "A Ponte alterna sistemas táticos e, contra o Corinthians, no último jogo, atuou com três zagueiros", avalia Cuca. "Imagino que a equipe não vá jogar assim, desta vez, mas estamos preparados para outras surpresas que possa apresentar", disse o treinador, acreditando que a Ponte, assim como a sua equipe, o Goiás, exercerá forte marcação em jogo de muita disputa. Pelo que o Goiás tem mostrado nos treinos, o time jogará no 4-4-2, com três volantes de maneira ofensiva e com uma improvisação. Araújo jogará mais recuado, enquanto Grafite e Dimba avançam apoiados ora pelos laterais Cleber e Leandro Smith, ora pelo meio campo, onde Marabá se destaca na criação, enquanto Simão e Josué atuam na marcação. O time vai animado para Campinas, com a boa campanha no segundo turno do campeonato, depois de ocupar a lanterna durante 80 dias. Nos últimos jogos, contra o Fluminense e São Paulo, a equipe fez nove gols. E traça planos para o final da temporada: ficar entre os 12 melhores e se habilitar às disputas da Copa Sul Americana.