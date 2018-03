Goiás motivado contra o Atlético-MG Mesmo apresentando precauções técnicas com o sistema defensivo, os jogadores do Goiás acreditam que o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, às 16 horas, no Serra Dourada, será decisivo para as pretensões de reabilitação no Campeonato Brasileiro. "Vamos jogar determinados porque uma vitória significa preciosos pontos e motivação para reverter o quadro atual", admite Araújo, que se revezará com o artilheiro Dimba no veloz e habilidoso ataque alviverde, com o meio-campo avançando para aproveitar os rebotes adversários. Há cinco jogos sem derrotas, o Goiás ocupa a 24ª posição com 16 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. No confronto das equipes, em 20 jogos disputados pelo Brasileiro, o Atlético venceu 12 contra três do Goiás e cinco empates. Enquanto faz segredo e monta um time capaz de surpreender o Galo, o técnico Cuca admite que Gustavo entrará em lugar do lateral-direito Michel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas não definiu se Leandro Smith ou Esquerdinha começam jogando na lateral-esquerda, uma mudança que implica em mexidas na zaga, entrando Renato ou João Paulo no setor mais frágil: levou 38 gols em 20 partidas.