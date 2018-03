Goiás muda ataque contra Flamengo O Goiás enfrenta o Flamengo, neste domingo, pela Copa dos Campeões, com uma novidade em relação ao time que derrotou o São Caetano, na quarta-feira. O atacacante Finazzi - ídolo em Fortaleza, onde foi artilheiro do time na Série B do ano passado - será titular na partida. Ele entra no lugar do atacante Zé Carlos, que sofreu uma torção no tornozelo e só volta a treinar quarta-feira. Finazzi entrou no jogo contra o São Caetano e deu o passe para o segundo gol de Araújo, artilheiro da partida que terminou por 2 a 1.