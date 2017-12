Goiás muda contra o Atlético-MG O Goiás enfrenta o Atlético-MG às 17 horas deste sábado, no estádio Serra Dourada, com várias mudanças no time titular. Com 62 pontos, o time goiano ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro e ainda sonha com vaga na Libertadores do ano que vem. Dois jogadores estão suspensos: o volante Josué e o lateral-esquerdo Jadilson. No meio, entra Simão, recuperado de contusão no pé esquerdo. E na defesa, o volante Leandro Smith será improvisado pelo técnico Celso Roth. Outra mudança acontece também no meio-de-campo, onde o volante Tiago ganhou a vaga de Danilo Portugal.