Goiás não se abala com a eliminação Após a eliminação para o Cruzeiro na Copa Sul-Americana, o Goiás tenta manter a cabeça erguida para o restante do Campeonato Brasileiro. "Não tem porque se abalar", afirmou o técnico Celso Roth, lembrando que o time goiano ocupa a quarta colocação na competição nacional. Sobre o jogo com o Cruzeiro, em que o Goiás levou o gol da derrota por 3 a 2 aos 41 minutos do segundo tempo, Roth até que saiu satisfeito. "O time jogou bem. O Goiás está jogando pra frente, mas é preciso dar uma melhorada para continuar competitivo, agora no Campeonato Brasileiro", disse o treinador. "Esta foi a nossa primeira participação numa competição internacional e o time está amadurecendo."