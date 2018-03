Goiás no ataque contra o São Paulo O Goiás define, nesta quinta-feira a partir das 20h30, no Morumbi, diante do São Paulo, seu futuro na Copa do Brasil e a permanência do técnico Candinho, bastante cobrado pela torcida. O time goiano passa à próxima fase da competição com uma vitória simples, ou empate com gols, uma vez que o jogo de ida foi 0 a 0. Para alcançar o objetivo, Candinho pretende jogar em velocidade, em contra-ataques rápidos, e explorando as jogadas de linha de fundo. "Vivemos a expectativa positiva de passar para a próxima fase da Copa", anima-se Marabá. Com dois volantes (Josué e Marabá), dois meias (Caíco e Danilo) e dois atacantes (Dimba e Araújo), Candinho montou o time no tradicional 4-4-2. O grande desfalque será o lateral-direito Michel (entorse no tornozelo), prejudicando as jogadas de linha de fundo da equipe. Ele vai ser substituído pelo volante Cléber, mais defensivo. No ataque, a esperança do treinador é que Dimba desencante na competição. Com 8 gols no Brasileiro, o atacante ainda não marcou na Copa do Brasil. "Mas nós podemos mudar os rumos da história neste jogo", disse. Freguês de caderneta, o Goiás terá de vencer a escrita. Desde 1974, quando as equipes se enfrentaram pela primeira vez, o time goiano perdeu oito das 19 partidas disputadas, empatou dez e venceu o São Paulo apenas uma vez (1 x 0), em 1990.