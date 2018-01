Goiás no ataque para eliminar o Botafogo Motivado após arrasar o Juventude por 7a 0 pelo Campeonato Brasileiro, o Goiás volta a campo, nesta quinta-feira, às 15h30min, no estádio Caio Martins, para disputar com o Botafogo uma vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil. O técnico Candinho acredita que o Botafogo também está motivado. Como precaução, e para impedir um tropeço, vai impor marcação cerrada e o ritmo de jogo com ataques em velocidade: "Com certeza não teremos facilidades, mas o resultado do jogo dependerá apenas de nós", acredita. Os jogadores também não escondem a empolgação de avançar na competição nacional. "Queremos a vitória e a vaga", resume o volante Marabá. O Goiás precisa de um empate ou vitória simples para continuar na competição. O vencedor do jogo Goiás x Botafogo enfrentará o vencedor de São Paulo x Figueirense em local, data e horário a ser definido em sorteio na sede da CBF.