Goiás: ordem é garantir a Libertadores O Goiás está muito perto de alcançar o grande feito de sua história: disputar uma Copa Libertadores. Neste sábado, contra o Juventude, em Caxias do Sul, uma vitória garante a equipe na disputa do principal torneio sul-americano, em 2006. Mas, apesar de precisar de apenas mais três pontos, os jogadores pretendem fazer muito mais. E estão embalados, sobretudo após a vitória diante do São Paulo (3 a 0), na última rodada, em Goiânia. ?Estamos pensando em conseguir três vitórias para ficar na melhor colocação possível. Assim, garantiremos esta vaga definitivamente?, disse o lateral-direito Paulo Baier, que no ano que vem deverá defender o Palmeiras. O técnico Geninho, porém, terá muitos desfalques. Não poderá contar com os atacantes Souza e Jardel, o volante Cléber e os zagueiros André Leone e Rafael Dias, suspensos. Em compensação, terá os retornos do zagueiro Júlio Santos e do meia Rodrigo Tabata, que cumpriram suspensão contra o São Paulo. ?O Goiás tem um elenco forte e os jogadores que entrarem em campo para enfrentar o Juventude farão o melhor possível. Aposto que faremos uma grande partida em Caxias do Sul?, afirmou o técnico Geninho. O atacante Dodô entra na vaga de Souza e formará a dupla de ataque com Roni. Aldo e Júlio Santos se juntam a André Dias e compõem a defesa, com três zagueiros.