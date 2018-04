Goiás pega Atlético na Sul-americana O time do Goiás que neste sábado às 15h45min enfrenta o Atlético-MG entra em campo coma vantagem de até perder pela diferença de um gol para passar à segunda fase da Copa Sul-Americana. O jogo será disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), terá arbitragem de Edílson Carvalho (Brasil), e a vantagem do Goiás foi obtida no jogo de ida, no Serra Dourada, quando bateu o Galo por 4x2. Apesar dos números favoráveis, o técnico Celso Roth pretender dar mais dinâmica ao seu meio-campo, com o retorno de Rodrigo Tabata que deverá iniciar o jogo em lugar de Jorge Mutt. O meia Tabata, no entendimento do treinador, tem mais velocidade e melhor entrosamento com o ataque. Se passar pelo Atlético-MG, o Goiás enfrentará outra equipe mineira, o Cruzeiro, na segunda fase da Copa. Se o time goiano perder o jogo, por uma diferença de dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. O vem de uma derrota (3x2), para o Figueirense no Campeonato Brasileiro.