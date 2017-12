Goiás pega Fla de olho na Libertadores Embalado pela seqüência de bons resultados e determinado a brigar pela vice-liderança do Brasileirão, o Goiás enfrenta o Flamengo às 16 horas deste domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). "Não há dúvidas, estamos vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro", afirma o meia Rodrigo Tabata, autor do gol da vitória (1x0) sobre o Juventude (RS) no último jogo. "Agora nós estamos no caminho de uma vaga na Libertadores, que é o nosso objetivo atual", garante o goleiro Harlei. Por trás do entusiasmo dos jogadores há uma equipe bem entrosada, com potencial de subir mais no aspecto técnico, segundo o treinador Geninho, que poderá contar com a volta de André Dias à zaga, após cumprir suspensão automática. Os goianos que venceram a metade das partidas disputados até agora, têm a pretensão de jogar de maneira ofensiva, e com casa cheia - o Flamengo tem a maior torcida de Goiás.