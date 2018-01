Goiás pega o Galo com três desfalques O técnico Geninho está torcendo para que tudo dê certo na nova formação do Goiás, motivada por suspensões, e que tiraram três de seus principais jogadores da partida contra o Atlético-MG. O jogo contra os mineiros será disputado às 16 horas deste sábado, no estádio Serra Dourada. O time que enfrenta o Galo terá três alterações devido a suspensões pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Rogério Corrêa (ex-Kashima Antlers) estréia na equipe entrando em lugar de Júlio Santos, Cléber Goiano substituirá Júlio Santos no meio-campo, e o atacante Souza entrará em lugar do meia Romerito para formar dupla com Roni. Sob o comando de Geninho, o Goiás está invicto: Venceu o Inter (3x2) e o Fortaleza (2x1) e empatou com o Fluminense (1x1). Mas o time está sob pressão, nos jogos disputados em casa e, além das alterações profundas na escalação, a equipe atuará com três zagueiros no jogo em que o meia nissei, Rodrigo Tabata, faz sua 100a. partida pelo Goiás.