Goiás pega o Paraná sem Baier e Tabata Apesar de contar com dois desfalques importantes, o Goiás vai tentar jogar com velocidade e no ataque, na partida contra o Paraná, neste sábado às 16 horas no Pinheirão, em Curitiba (PR). Para o Goiás, que depois da crise do São Caetano (pode perder 24 pontos) acredita que ainda tem chances de conquistar uma vaga na Libertadores, o jogo poderá mudar o seu futuro. Contra o Paraná, o técnico Celso Roth faz mudanças na escalação. Começou perdendo a velocidade do lateral-direito Paulo Baier, que cumprirá suspensão automática e dará lugar ao volante Tiago. Também perdeu o meia Rodrigo Tabata, que pegou suspensão de dois jogos no STJD da CBF, em julgamento na sexta-feira, e será substituído por Jorge Mutt. Os desfalques não foram maiores porque o zagueiro Renato teve melhor sorte que Tabata e escapou de suspensão de um a três jogos. O jogo terá arbitragem de Edílson Pereira de Carvalho (Fifa-SP).