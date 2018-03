Goiás pega o Paysandu em Belém Empolgado e com a expectativa em alta de pegar ritmo na competição após golear o Botafogo por 4 a 0, o Goiás, 6º, enfrenta o Paysandu, 20º, a partir das 16 horas deste sábado, no estádio do Mangueirão, em Belém, acreditando que poderá melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro e a pontaria de seu ataque. Sem contusões - embora o lateral-esquerdo Jadilson tenha sido escalado mesmo sentindo dores no tornozelo -, o técnico Édson Gaúcho manterá a mesma escalação do último jogo. Com oito pontos ganhos, o Goiás vem de uma derrota para o Atlético-MG e uma vitória contra o Fogão carioca. Para o jogo contra o Papão, Édson Gaúcho escalou três volantes (Cléber, Cléber Gaúcho e Juliano) sendo que Cléber, mais recuado, também faz as vezes de terceiro zagueiro. O time também vai explorar as jogadas pelas alas com Paulo Baier, pela direita e com Jadílson e Romerito pela esquerda.