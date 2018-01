Goiás pensa na ponta, Paysandu em subir Goiás e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, em Goiânia (GO), em situações totalmente opostas. Enquanto o time goiano luta para se manter entre os primeiros colocados, o Paysandu continua na briga para fugir da zona de rebaixamento ? é o 21.º, com 23 pontos. A derrota para o Botafogo por 3 a 1, na última rodada, não abalou o ânimo dos jogadores do Goiás. Na quarta colocação com 44 pontos ? a apenas três do líder Fluminense ?, a equipe do técnico Geninho contará com o retorno do lateral-direito Paulo Baier e do atacante Roni para a partida desta quarta. Autor de três gols no Brasileiro, Roni deve ocupar a vaga de Dodô, que não foi muito bem na sua estréia, domingo. Quem também está de volta é o volante Cléber Gaúcho, recuperado de uma lesão muscular. No Paysandu, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com o zagueiro Marquinho e o volante Marabá, suspensos. No entanto, o treinador está comemorando a volta de três atletas que não atuaram na vitória sobre o Juventude, sábado, por 3 a 0, placar que livrou o time da lanterna ? João Carlos, Felipe Saad e Cléber. A partida desta quarta pode marcar a estréia do lateral-direito Jamur, que já treinou com os companheiros e está à disposição do treinador. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols, o atacante Róbson não esconde que cada jogo é uma difícil luta para sair da zona de rebaixamento. ?Vamos novamente para mais um jogo difícil?, disse. ?Mas o time está determinado a sair de campo com mais uma vitória.?