Goiás perde para o Paraná por 1 a 0 e ajuda o Corinthians

O Goiás, neste sábado, mais uma vez, de uma mãozinha para o Corinthians. Com um empate neste domingo o time alvinegro sai da zona de rebaixamento. A vitória do Paraná por 1 a 0 sobre os goianos em Curitiba embolou a saída da zona de rebaixamento (o único gol do jogo foi marcado por Jumar aos 36 minutos do segundo tempo) e deixou os três times com 41 pontos. Veja também: Classificação Calendário / Resultados O Corinthians caiu para a 18.ª posição. O Paraná agora está em 17.º e o Goiás está em 16.º. Para sair, o Paraná vai precisar vencer todos os jogos que lhe restam no campeonato. O Goiás pode terminar a rodada dentro da faixa da degola, dependendo do resultado do Corinthians. O Náutico também continua estacionado, com 43 pontos, depois de perdeu do Fluminense por 2 a 1. O Grêmio saiu de campo vaiado no Olímpico. O time hoje está na sétima posição, apenas a um de distância do primeiro time que hoje está ganhando uma vaga no G-4, mas todos os que estão disputando essa faixa com ele, como Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Santos, jogarão hoje, no complemento da rodada. O Figueirense chegou aos 48 pontos com a surpreendente vitória e livrou sete de distância do primeiro clube que estaria rebaixado, mas também precisará esperar os jogos deste domingo para ver em que situação ficará.