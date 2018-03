Goiás pressionado pela torcida e a lanterna O Goiás enfrenta o São Caetano neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada (GO), pela 20ª Campeonato Brasileiro, pressionado pela ameaça de rebaixamento. O time, que tem apenas 12 pontos ganhos, precisa somar mais 37 pontos para escapar da zona da morte. O risco de cair para Série B tornou o Goiás uma piada entre os torcedores, que levam para os treinos o "kit apagão", com velas, fósforos e lanternas. O técnico Cuca tenta superar a crise mexendo o menos possível na escalação. O zagueiro Fabão, que cumpriu suspensão automática, volta à zaga em lugar de Renato no jogo contra ao São Caetano. Há problemas nos bastidores. Há 4 rodadas Cuca balança no cargo, enquanto a diretoria se divide sobre a sua demissão. "Contente eu não estou e a diretoria também não deve estar contente comigo", diz Cuca. "Mas em campo nós estamos dando tudo o que temos do ponto de vista tático, técnico, psicológico e estamos jogando com garra", defende-se, sabendo que seus chefes estão à procura de substituto."O problema é que a bola não entra, o time não vence", avalia o meia Simão. Nas últimas 10 partidas, o Goiás ganhou do Fluminense (3x2), marcou seis e sofreu nove gols, vem de três empates sucessivos e perdeu os demais."Nós não estamos vencendo e esta é a questão", avalia Dimba. "Se ganharmos dois jogos seguidos poderemos reverter a atual trajetória de queda", acredita. O centroavante fez 13 gols em 18 jogos enquanto a equipe sofreu 34 e se isolou na lanterna do Campeonato