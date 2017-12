Goiás pretende ir para cima na estréia O Goiás será combativo, não cederá espaços mas lutará pela posse de bola. Essa é a expectativa dos torcedores, pois pela segunda vez em sua história o time joga a Copa Sul-Americana, desta vez enfrentando o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h55, no Estádio Serra Dourada. Mesmo desfalcado dos atacantes Roni e Souza, o Goiás tem a pretensão de mostrar a sua evolução: "Nós vamos mostrar o que somos e quais são as nossas pretensões", diz o goleiro Harlei. "O jogo é difícil, a marcação deles é forte, mas nós vamos surpreender", acredita o ala Jadilson. Para Cléber Gaúcho, sua equipe vive o sonho de derrotar o ?gigante Golias?: "Vamos jogar de igual para igual", acredita o volante. Para o técnico Geninho, o jogo tornou-se atrativo devido à série de três jogos contra os paulistas: nesta quarta pelo torneio continental; no domingo (24) pela última rodada do Brasileirão, no Estádio Serra Dourada, e a partida de volta pela mesma Copa Sul-Americana daqui duas quartas-feiras (31), em São Paulo (SP). Para esse primeiro jogo, o treinador não poderá escalar o melhor do seu ataque pelas contusões de Roni e Souza, que deverão ser substituídos por Fábio e Danilo Dias. Outro atacante, Romerito, que se recupera de tendinite, há uma semana está fora do time.