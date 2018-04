Goiás prevê "batalha" no Pacaembu O time do Goiás (4º colocado) deverá se apresentar mais compacto, pegador e determinado a buscar a vitória na partida contra o Corinthians (10º), domingo às 16 horas, no estádio do Pacaembu. É o que espera o técnico Celso Roth, que mudará o time no jogo que terá arbitragem de Edílson Soares da Silva (RJ). Sem o lateral-esquerdo Jadílson (contusão) e sem o seu substituto natural, Leandro Smith (suspenso), Gílson é quem assume a vaga e faz sua segunda partida na competição. No ataque o meia Jorge Mutt (suspenso) será substituído por Rodrigo Tabata, que costuma jogar mais avançado e com mais velocidade. E Josué, que apresentou problemas gástricos, e não treinou na sexta-feira, garantiu sua participação no jogo. Além das alterações na formação do time, Roth investe contra a instabilidade da equipe, que vem de uma derrota (4x0) para o Flamengo e ainda foi eliminado pelo Cruzeiro (3x2) na Copa Sul-Americana: Assustado, o Goiás vai jogar mais fechado no Pacaembu, já que pretende se manter na quarta posição do Campeonato Brasileiro para ter chances de ocupar uma das vagas na Libertadores. Com tantas cobranças internas, o Goiás que pega o Corinthians é um time que precisa reagir: "Tudo o que nós queremos nesse jogo é retomar o caminho da vitória", disse Josué, que vê sua equipe se distanciar dos líderes (Santos e Atlético-PR) em seis pontos ganhos. "Nós, os jogadores, não queremos perder o sonho da Libertadores", afirmou o goleiro Harlei. O goleiro revela que o Goiás vai exercer forte marcação na defesa e partir nos contra-ataques. Vencer o Corinthians é encarado como "fundamental" porque o Goiás também está perdendo espaço em saldo de gols e em número de vitórias. E seu artilheiro, Alex Dias, está há um mês sem balançar as redes, ou desde o empate em 1x1 com o Grêmio, no Serra Dourada, no dia 28 de agosto. "A intenção será a de atacar de maneira ordenada sem perder a velocidade", diz o atacante Alex (20 gols) e correndo o risco de perder a liderança da artilharia para Washington (Atlético-PR), com 19 gols. Para o técnico Celso Roth, vencer o jogo contra o Corinthians é importante, porque o campeonato entra numa fase decisiva e todos os jogos exigem o máximo de empenho. Depois do Corinthians, o Goiás terá uma seqüência igualmente complicada pela frente. Vai pegar Juventude (7º), São Caetano (3º), Vitória (20º), Fluminense (9º), Paysandu (15º), Atlético PR, (2º) e depois o Guarani (24º).