Goiás prevê uma "invasão corintiana" O clima de final de Campeonato Brasileiro invadirá as ruas de Goiânia, a partir da manhã desta terça-feira. É quando começam a ser vendidos os ingressos para o jogo Goiás x Corinthians, pela última rodada do Brasileirão. ?Sou corintiano e não perco este jogo de maneira alguma?, afirmou Carlos William Leite, de 28 anos, um premiado poeta de Goiás ao revelar que entrará na fila dos ingressos horas antes da abertura dos guichês. ?Já comprei minha camisa e vou levar minha esposa (Taynara), meu pai (Sinval, de 62 anos) e dois amigos (Euler e Candice) para o Serra Dourada?. De acordo com a administração do Goiás, serão colocados à venda 8 mil ingressos para cadeiras (a R$ 25 cada), mais oito mil ingressos para a geral (R$ 7,50) e 34.049 ingressos para as arquibancadas (R$ 15). Do total geral de ingressos, seis mil foram reservados para o Corinthians. Como o time paulista é dono da segunda maior torcida no Estado de Goiás, e a terceira maior em Brasília (DF), a 200 quilômetros de distância, acredita-se que a disputa para entrar no estádio se transformará em novo recorde de público. ?Acreditamos num público em torno de 40 mil pessoas?, avaliou o presidente do Goiás, Raimundo Queiroz. ?Queiram ou não, é a final do Brasileiro para o Corinthians, a última partida do Goiás no campeonato, jogando em casa e com uma vaga garantida na primeira fase da Copa Libertadores?. Com tantas expectativas, até o cenário do confronto já está montado. ?O estádio está preparado, limpo e pronto para receber o grande jogo?, contou Thales Barreto, gerente-executivo do Serra Dourada, que oficialmente tem capacidade para 50.049 torcedores desde a reforma, no início do ano, para abrigar o jogo Brasil x Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O dirigente explicou que estão sendo tomadas medidas rigorosas, dentro e fora do estádio, para se manter a segurança. Cerca de mil policiais militares estarão trabalhando no estádio, monitorado por nove microcâmeras voltadas para o público, portões de entrada e gramado. Brigas e agressões serão julgadas, dentro do Serra Dourada, por um juizado especial a ser montado no terceiro andar e formado por juízes, promotores, delegados e agentes. E o preço e a qualidade das bebidas e alimentos serão controlados pelo Procon e pela Vigilância Sanitária. Os dirigentes garantem que os ingressos serão controlados pelas catracas eletrônicas com leitor ótico. Mas, já sabem que não poderão controlar as provocações, bandeiras, camisetas e apostas - que fazem parte do confronto do Corinthians, dono do melhor ataque do Brasileirão com 85 gols, contra o Goiás, uma das melhores defesas - sofreu 49 gols.