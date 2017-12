Goiás promete atacar o Cruzeiro amanhã Em busca da recuperação, e há 12 partidas sem derrota, o Goiás (18º com 31 pontos) enfrenta o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro com 52 pontos, em jogo que será disputado às 16 horas deste sábado no estádio Serra Dourada. O lateral-direito Michel entra em lugar de Gustavo (suspenso). O volante Josué, voltando de suspensão automática, poderá formar o meio-campo com Cléber e Simão se o técnico Cuca optar pelo sistema de bloqueio do ataque adversário com três volantes. A equipe oficial, avisa Cuca, será anunciada no vestiário. Mas deixa no ar que pretende atuar no campo de ataque: "O Cruzeiro joga e deixa jogar", acredita o treinador, que está na torcida pela reação do artilheiro Dimba, que pode reencontrar o caminho do gol após três rodadas sem marcar. Por fim, o elenco já demonstra saber lidar com as chances exíguas de subir ao topo da classificação, após alimentar tal sonho nas primeiras rodadas. Em tese, o Goiás pode somar mais 57 aos atuais 31 pontos até o final das próximas 19 rodadas.